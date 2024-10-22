Подмосковные школьники смогут поучаствовать в новом «Уроке цифры»

С 5 по 24 ноября 2024 года пройдет новый этап Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», посвященный теме «Магазин приложений». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Школьники смогут узнать, как создается и развивается цифровой продукт на примере RuStore — российского магазина приложений. Проект направлен на развитие у учащихся навыков в сфере IT и ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

В ходе урока школьники попробуют себя в роли владельцев собственного магазина приложений, решая задачи по управлению и продвижению цифровых сервисов. Они изучат основы разработки приложений, узнают, как работает модерация контента, а также научатся анализировать отзывы пользователей.

«Урок цифры» рассчитан на учащихся 1-11 классов. Участники смогут выбрать уровень сложности в зависимости от возраста. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. Материалы и интерактивные тренажеры будут доступны на официальном сайте проекта, где школьники смогут попробовать свои силы в решении реальных задач, с которыми сталкиваются разработчики, дизайнеры и специалисты поддержки. Присоединиться к проекту можно по ссылке.

Также в рамках проекта по всей России пройдут открытые уроки. В них примут участие эксперты, представители региональных органов власти, а также представители российских IT-компаний.

Проект «Урок цифры» проводится ежегодно при поддержке крупнейших российских компаний. В прошлом учебном году к интерактивным тренажерам проекта обратились более 21 миллиона человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.