Подмосковные школьники провели «Каникулы со Знанием» на выставке «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» стартовали «Каникулы со Знанием» — образовательный проект Российского общества «Знание», призванный сделать летний отдых школьников не только приятным, но и полезным. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Российское общество «Знание» подготовило для школьников из Москвы, Подмосковья и Саратовской области активную образовательную и культурную программу.

Ребята посетили экскурсию по территории ВДНХ, где увидели масштаб выставки и узнали о достижениях страны. Затем они побывали на занятии по актерскому мастерству от преподавателя Университета «Синергия», актера МХАТ имени М.Горького и художественного руководителя детской театральной студии «Синяя птица» Юрия Коновалова и актеров МХАТ им. М.Горького Максим Бойцова и Семена Шевелина, где учились снимать психологические и мышечные зажимы.

После этого школьники отправились на мастер-классы и некоторые из них посетили литературную гостиную. Перед ребятами выступили артисты творческого объединения «Вахтанговский практикум».

В дальнейшем программа «Каникул со Знанием» будет меняться каждый вторник и четверг: школьники будут посещать лекции на абсолютно разные темы. Разнообразить образовательный блок удалось благодаря поддержке партнеров — «Знанию» помогают шесть московских вузов: Университет «Синергия», Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина, Московская ветеринарная академия имени К. И. Скрябина, Московский политехнический университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и др.

Кроме того, ребята смогут посещать разные мастер-классы.

Данная просветительская организация является генеральным партнером образовательной программы Выставки «Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.