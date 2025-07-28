Подмосковные школьники продолжат обучение по триместровой системе

В 2025-2026 учебном году школьники Московской области продолжат учиться по триместровой системе. Согласно утвержденному календарному учебному графику, учебный год начнется 1 сентября 2025 года и завершится 26 мая 2026 года. В течение этого периода предусмотрено 6 учебных модулей и 5 каникулярных периодов, каждый из которых будет длиться не менее 7 календарных дней (исключая летний отдых), сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Учебные модули и каникулы:

1 модуль: 01.09.2025 — 05.10.2025; каникулы: 06.10.2025 — 12.10.2025;

2 модуль: 13.10.2025 — 16.11.2025; каникулы: 17.11.2025 — 23.11.2025;

3 модуль: 24.11.2025 — 29.12.2025; каникулы: 30.12.2025 — 11.01.2026;

4 модуль: 12.01.2026 — 22.02.2026; каникулы: 23.02.2026 — 01.03.2026;

5 модуль: 02.03.2026 — 05.04.2026; каникулы: 06.04.2026 — 12.04.2026;

6 модуль: 13.04.2026 — 26.05.2026; каникулы: 27.05.2026 — 31.08.2026.

В ведомстве добавили, что в целях обеспечения эффективной организации учебного времени и реализации образовательной программы в полном объеме, в 2025-2026 учебном году планируется проведение проектно-консультационных дней во внеурочное время один раз в месяц с сентября 2025 года по апрель 2026 года.

Данные мероприятия будут осуществляться с согласия родителей и учителей, а также с соблюдением норм законодательства. Проектно-консультационные дни будут направлены на совершенствование образовательно-развивающего пространства в школе, а также на формирование и развитие навыков самоорганизации у обучающихся и умений ориентироваться в информационном пространстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.