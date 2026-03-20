Подмосковные школьники примут участие в хакатоне по кибербезопасности

Ученики 9–11 классов из Подмосковья могут подать заявку на онлайн-хакатон по информационной безопасности до 22 марта. Командное соревнование пройдет 29 марта на специальной платформе, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию приглашаются школьники, обладающие базовыми навыками работы с компьютером. Для этого необходимо собрать команду из 3–5 человек и зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Участникам предстоит решить задачи по кибербезопасности в разных направлениях: криптография, форензика, реверс-инжиниринг, веб и другие категории. Соревнование пройдет в онлайн-формате и доступно для команд из любых регионов.

Три лучшие команды получат гранты на обучение в университете и другие ценные призы. Подробные условия конкурса и форму для подачи заявки можно найти на официальной странице хакатона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.