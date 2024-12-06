Подмосковные школьники получили световозвращающие элементы в рамках акции

Профилактическое мероприятие по безопасности детей-пешеходов провели в Солнечногорске. Школьникам раздали световозвращающие фликеры и памятки о правилах перемещения на дорогах в темное время суток, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции участвовали госавтоинспекторы, юные инспекторы движения, молодогвардейцы и специалисты Молодежного центра «Возрождение». Они рассказывали ребятам, как водитель видит в темноте людей со светоотражающими элементами на одежде и без них.

Ношение таких элементов повышает заметность пешеходов в несколько раз, позволяет автолюбителям заранее увидеть их в свете фар и, при необходимости, своевременно снизить скорость или затормозить. Такая простая вещь, как фликер, может спасти жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.