Подмосковные школьники поборолись за право пройти в финал олимпиады по ИИ

Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту (ИИ) проходит в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в четвертый раз, от Подмосковья для участия в первом этапе зарегистрировались 1374 школьника, но только 40 из них прошли во второй тур, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Организационно-техническое, научно-методическое и информационное сопровождение олимпиады уже второй год подряд обеспечивает Государственный университет просвещения.

К участию во Всероссийской олимпиаде по ИИ допускались только учащиеся с 8 по 11 класс, которые заинтересованы в углубленном изучении информатики и математики, а также обладающие базовыми навыками программирования. Для прохождения в первый этап им нужно было заполнить соответствующую заявку на сайте олимпиады и пройти тренировочные испытания, чтобы попробовать свои силы и понять, хочется ли пойти дальше.

Первичный этап олимпиады проходил в онлайн-формате. Для участия в нем детям требовалось оборудованное рабочее место и компьютерная техника определенных параметров.

По итогам первого отборочного этапа, который состоялся с 1 по 6 октября, во второй тур прошли 40 учеников. В период с 16 по 19 октября в дистанционном формате они решали задачи, задействовав нейросети и тот язык программирования, который выбирали в самом начале. Сколько ребят из Подмосковья успешно справились с заданием и прошли в третий заключительный этап, станет известно 28 октября. В этот день на сайте олимпиады опубликуют результаты основного этапа с рейтингом участников и указанием проходного балла, а также список участников заключительного этапа. У детей будет возможность подать апелляцию, если с решением членов жюри будут не согласны.

Финальные соревнования состоятся в очном режиме с 11 по 15 ноября на базе Московского физико-технического института. Школьники будут решать различные задачи машинного обучения на примерах реальных кейсов тех компаний, которые выступают партнерами олимпиады. Одними из таких компаний являются VK и банк ВТБ.

15 ноября на сайте олимпиады появится список победителей. В этот же день при необходимости можно будет подать апелляцию. 16 ноября в онлайн-формате состоится церемония награждения учащихся, которые лучше других справились со всеми заданиями. Во время торжественного мероприятия организаторы вместе с детьми рассмотрят способы выполнения заданий на олимпиаде.

Победители получат преимущества при поступлении в лучшие вузы РФ. Перечень учебных учреждений опубликуют на сайте проекта позднее. Победители также получат ценные призы от партнеров олимпиады.

Федеральным оператором олимпиады является ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», технологическим партнером олимпиады выступает компания VK.