Подмосковные школьники обсудили влияние радиации на науку и геополитику

В технопарке физтех-лицея им. П. Л. Капицы доктор химических наук, вице-президент Российской академии наук (РАН) Степан Калмыков прочитал лекцию на тему «Радиация — от атомного оружия до ядерной медицины и энергетики нового поколения». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Лекция охватила широкий спектр вопросов, связанных с радиацией. Учащиеся узнали, кем и когда была открыта радиация, какое влияние это открытие оказало на науку и геополитику, а также как радиация продолжает влиять на нашу жизнь в XXI веке. Кроме того, школьники получили возможность ознакомиться с основными научно-техническими достижениями в сферах энергетики, экологии и ядерной медицины.

Степан Калмыков является признанным специалистом в области радиохимии. Он занимает пост вице-президента РАН, имеет звание доктора химических наук и преподает в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Кроме того, Калмыков является ученым секретарем Межведомственного научного совета по радиохимии, членом бюро Национального комитета российских химиков, а также членом редколлегии научных журналов по химии.

Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), негосударственный институт развития «Иннопрактика», Технопарк Физтех-лицея им. П. Л. Капицы и фонд развития физтех-школ.

Это мероприятие стало важным образовательным событием, позволившим школьникам не только расширить свои знания в области радиации, но и вдохновиться примером выдающегося ученого и его вкладом в современную науку.

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