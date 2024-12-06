Подмосковные школьники на экоуроке узнали, как правильно сортировать отходы
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Представители регионального оператора Ногинского кластера Подмосковья организовывают для школьников уроки экопросвещения из цикла «Береги природу, сортируй отходы», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Один из них прошел в школе городского округа Щелково. Эколог-просветитель рассказала ученикам о важности сортировки твердых коммунальных отходов. Также участники встречи поговорили об этапах и современных способах сортировки и переработки отходов.
Ребята узнали, как работают современные комплексы по переработке твердых коммунальных отходов, из каких компонентов производят распространенные фракции — пластик, стекло, бумагу металл, подходящие для повторной переработки.
Помимо этого, школьников научили пользоваться системой для раздельного сбора ТКО «Два Бака», разбираться в маркировках, нанесенных на тару и упаковку.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.