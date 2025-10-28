Подмосковные школьники могут проверить свои знания о природе в ходе олимпиады
Фото - © медиасток.рф
Стартовало онлайн-тестирование участников Всероссийской фенологической олимпиады среди обучающихся 1–11 классов образовательных организаций. Минэкологии Подмосковья приглашает школьников проверить свои знания и разработать собственные проекты, сообщает пресс-служба ведомства.
Фенология — наука, которая изучает сезонные изменения в природе: когда зацветают растения, прилетают птицы, появляется первый снег. Эти наблюдения помогают лучше понять, как живет природа, как она реагирует на климатические изменения и что человек может сделать для ее сохранения.
Тестирование участников продлится до 25 декабря, им будут предложены вопросы о сезонных явлениях живой и неживой природы, экологии, географии и истории фенологических исследований. Успешно прошедшие первый тур смогут принять участие в втором, который пройдет в феврале–марте, на этом этапе участникам предстоит защита собственных исследовательских проектов в очном или дистанционном формате.
Номинации II тура:
- «Фенология неживой природы»: лучшее исследование по метеорологии или гидрологии;
- «Лучший фенологический прогноз»: исследование по применению моделей или прогнозов развития явлений и объектов в условиях изменяющейся среды.
- «Мистер или Мисс Фауна»: лучшее исследование об этологии, среде обитания и значимости местных животных для экосистемы.
- «Флора-Фокус»: акцент на исследовании редких или эндемичных видов растений и их роли в природном комплексе.
- «Сезонные Секреты»: лучшее исследование, посвященное сезонным изменениям в природе. Участники могут охарактеризовать, как животные и растения адаптируются к смене времен года и погодным условиям в прошедших сезонах.
- «Охотники за Миражами»: природные явления, которые сложно уловить. Например, изменение ареалов, колонизации определенных растений, миграции птиц, рыб или насекомых.
Все участники получат электронные сертификаты, а победители и призеры — дипломы I, II и III степени.
Подробнее о том, как принять участие в олимпиаде: https://fenolog.rgo.ru/activity/vserossiyskaya-fenologicheskaya-olimpiada
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.
«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.