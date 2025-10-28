Подмосковные школьники могут проверить свои знания о природе в ходе олимпиады

Фенология — наука, которая изучает сезонные изменения в природе: когда зацветают растения, прилетают птицы, появляется первый снег. Эти наблюдения помогают лучше понять, как живет природа, как она реагирует на климатические изменения и что человек может сделать для ее сохранения.

Тестирование участников продлится до 25 декабря, им будут предложены вопросы о сезонных явлениях живой и неживой природы, экологии, географии и истории фенологических исследований. Успешно прошедшие первый тур смогут принять участие в втором, который пройдет в феврале–марте, на этом этапе участникам предстоит защита собственных исследовательских проектов в очном или дистанционном формате.

Номинации II тура:

«Фенология неживой природы»: лучшее исследование по метеорологии или гидрологии;

«Лучший фенологический прогноз»: исследование по применению моделей или прогнозов развития явлений и объектов в условиях изменяющейся среды.

«Мистер или Мисс Фауна»: лучшее исследование об этологии, среде обитания и значимости местных животных для экосистемы.

«Флора-Фокус»: акцент на исследовании редких или эндемичных видов растений и их роли в природном комплексе.

«Сезонные Секреты»: лучшее исследование, посвященное сезонным изменениям в природе. Участники могут охарактеризовать, как животные и растения адаптируются к смене времен года и погодным условиям в прошедших сезонах.

«Охотники за Миражами»: природные явления, которые сложно уловить. Например, изменение ареалов, колонизации определенных растений, миграции птиц, рыб или насекомых.

Все участники получат электронные сертификаты, а победители и призеры — дипломы I, II и III степени.

Подробнее о том, как принять участие в олимпиаде: https://fenolog.rgo.ru/activity/vserossiyskaya-fenologicheskaya-olimpiada

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.