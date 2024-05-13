Подмосковные школьники могут пройти пробный ЕГЭ по информатике

На образовательной платформе от «Яндекс Учебника» появится новый пробный вариант ЕГЭ по информатике. Он поможет учащимся выявить слабые места в своих знаниях и эффективнее подготовиться к предстоящему экзамену. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Новый пробный ЕГЭ максимально приближен к экзаменационному варианту. Все материалы разработаны командой методистов «Яндекс Учебника». Задания полностью соответствуют кодификатору ЕГЭ 2024 года, но при этом являются уникальными, то есть их нельзя просто списать или решить по заранее известному шаблону.

Каждый пробный вариант содержит 27 заданий, после выполнения которых ученик увидит результат экзамена в виде баллов, количества правильных ответов и затраченного времени. С помощью пробных экзаменационных вариантов учителя смогут оценить уровень подготовки учеников и скорректировать дальнейший учебный план.

Также на платформе «ЕГЭ по информатике с Яндекс Учебником» пройдут бесплатные вебинары для учеников и учителей.

Ближайший вебинар проведет эксперт ЕГЭ Алексей Кабанов 14 мая в 16:00. Тема вебинара: «Динамическое программирование и строки в ЕГЭ: десятки способов решить 24-е задание».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.