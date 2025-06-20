Подмосковные школьники могут принять участие в смене «Погружение в АгроТех»

В рамках программы поддержки молодежного сельскохозяйственного сектора, обучающихся подмосковных сельских школ, агрошкол и агроклассов в возрасте 14-18 лет приглашают принять участие во Всероссийской летней образовательной смене «Погружение в АгроТех», которая пройдет с 9 по 18 июля в Нижегородской области на базе Княгининского университета. Организатором мероприятия выступает Российский союз сельской молодежи при поддержке Россельхозбанка, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Цель лагеря — познакомить молодежь с передовыми достижениями в области сельского хозяйства, обеспечить их практическими знаниями и навыками, необходимыми для современных аграрных профессий. Во время смены ребята смогут ознакомиться с образцами современной сельскохозяйственной техники, понять особенности настройки и эксплуатации сельхозоборудования, а также получить представление о возможностях использования беспилотных авиационных систем в агробизнесе.

Особое внимание будет уделено инновационным методам — участники познакомятся с применением искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, что является актуальной темой для развития аграрного сектора будущего. В программу входят экскурсии на передовые сельскохозяйственные предприятия, посещение достопримечательностей Нижегородской области, а также мастер-классы и активные мероприятия, способствующие развитию командного духа и физических навыков.

Для участия в конкурсном отборе необходимо до 25 июня направить заявку по электронной почте info@rssm.su. Подробную информацию о смене и форму заявки можно найти на официальной странице Российского союза сельской молодежи.

В ведомстве отметили, что проект призван сформировать у молодежи представление о перспективах развития агросектора, мотивировать молодых специалистов выбирать работу в реальном секторе экономики и освоить современные инструменты и технологии, важные для экологичного и эффективного ведения сельского хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.