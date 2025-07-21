Подмосковные школьники могут принять участие в профориентационной смене

Фонд Гуманитарных Проектов, оператор Единой модели профориентации «Билет в будущее», совместно со Всероссийским детским центром «Смена» объявил конкурсный отбор на участие в новой профориентационной смене «Педагогика: Век новых Возможностей». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Программа рассчитана на школьников от 14 до 17 лет, заинтересованных в педагогической профессии и гуманитарных науках. Участники смены узнают, как современные технологии трансформируют профессию учителя, попробуют себя в роли педагога разных направлений, встретиться с известными деятелями в области образования и создадут собственные проекты.

Принять участие в конкурсном отборе могут участники проекта «Билет в будущее» — победители олимпиад, авторы социальных и творческих инициатив, активисты и те, кто планирует связать свою карьеру с педагогикой.

Подать анкету на участие в конкурсном отборе можно до 15 августа. Список финалистов опубликуют 20 сентября на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.

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