Подмосковные школьники могут принять участие в ИТ-хакатоне

Подмосковные студенты и школьники 10–11 классов могут принять участие в хакатоне «Битва тIТанов», который посвящен цифровым и технологическим решениям в транспортной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Хакатон пройдет в очном и дистанционном форматах. Принять участие в соревновании могут команды в трех категориях: «Junior» (команды по 3-5 человек из учеников 10-11 классов); «Middle» (команды по 3-5 человек — студенты бакалавриата и специалитета); «Senior» (команды из 3 человек — студенты магистратуры). Участников ждут: доступ к отраслевым данным и API, менторская поддержка от экспертов, а также призы и возможность доработки проектов с партнерами отрасли.

Соревнования проводятся по четырем темам: ИТ-сервисы для транспорта, искусственный интеллект (AI) в транспорте, транспортное планирование, интернет вещей (IoT) в транспортной среде.

Старт хакатона состоится 24 сентября в Российском университете транспорта (г. Москва) в очно-дистанционном формате, а финал и объявление победителя пройдет в очном формате 1 октября на форуме «Цифровая транспортация — 2025».

Участие бесплатное. Регистрация участников продлится до 22 сентября 23:59 МСК. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.