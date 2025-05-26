Подмосковные семьи улучшают жилищные условия при поддержке Минсельхоза РФ

При поддержке Минсельхоза России в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» семьи из Московской области улучшают жилищные условия. Так, в прошлом году семья из муниципального округа Лотошино построила жилой дом площадью 148 кв. метров. Еще 2 семьи из Шаховской и Ступина получили субсидию на улучшение жилищных условий на общую сумму 3,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Полученные средства также планируют вложить в строительство собственных домов.

«Такая мера господдержки рассчитана на людей, проживающих и трудящихся в сельской местности, либо — на тех, кто решил переехать в села на постоянное место жительства и работать там. Использовать социальную выплату можно на строительство или приобретение жилья, в том числе по договорам долевого участия. Указанные инициативы создают дополнительные возможности для развития нашего агропрома, привлекают кадры в село и увеличивают численность населения в сельской местности», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Для получения субсидии необходимо быть гражданином РФ, проживающим в селе и признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий, или желающим переехать в сельскую местность. Также основным требованием является ведение деятельности на сельских территориях в агропромышленном комплексе, социальной сфере или в области ветеринарии.

Для получения выплаты необходимо обратиться с пакетом необходимых документов в органы местного самоуправления по месту жительства или предполагаемому месту проживания.

Соответствующие списки направляются в Минсельхоз России для рассмотрения. После выделения средств субсидии распределяются в соответствии с очередностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.