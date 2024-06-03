Подмосковные семьи участников СВО приняли участие в благотворительной акции в Цирке Никулина на Цветном бульваре, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Мероприятие было организовано телеканалом 360 при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой и «Женского движения Единой России»

Цирк-детям — под таким лозунгом прошел праздник для подмосковных детей из семей участников специальной военной операции в Цирке Никулина на Цветном бульваре в День защиты детей.

120 детей и их родителей смогли бесплатно посетить потрясающее представление в знаменитом Цирке Никулина. Праздничное настроение перед представлением помогали создавать юные артисты из детского хора Академии Игоря Крутого и аниматоры.

Приветствуя гостей на арене цирка перед началом представления, Ксения Мишонова напомнила зрителям, что этот праздник мог не состояться, если бы ни усилия и ежедневный подвиг российских военнослужащих.

«День защиты детей — это праздник нашей любви к детям, нашей заботы о них. День, в который мы можем напомнить каждому взрослому о том, что главное право каждого ребенка — право быть любимым. Сегодня в этом зале много детей из семей, чьи родные и близкие выполняют свой долг в ходе специальной военной операции. Благодаря героическим поступкам каждого на фронте мы можем сегодня наслаждаться этим солнцем, этим праздником, этим представлением. Я хочу, чтобы мы посветили этот день нашим защитникам — с уважением и благодарностью», — заявила подмосковный детский правозащитник в своем приветственном слове.

Она также подчеркнула, что каждый должен хотя бы раз в жизни попасть в цирк.

«Мы получили самые теплые отзывы. Благодарю администрацию Цирка Никулина на Цветном бульваре за предоставленные билеты, телеканал 360 за чудесную организация праздника, а наших соратников по Женскому движению за помощь», — сказала координатор «Женского движения Единой России» в Московской области Ксения Мишонова.

«Женское движение» в Московской области регулярно организует посещение семей участников спецоперации различных культурных и образовательных мероприятий. Так, дети и их родители уже стали слушателями просветительских лекций на ВДНХ, а также посещали концерты и экскурсии.

«Добрые дела не всегда требуют больших вложений и их возможно совершать каждый день. Это могут быть маленькие заботы, улыбка незнакомцу, поддержка друга или помощь нуждающимся. Давайте вместе делать мир добрее», — прокомментировала член Общественного совета партийного проекта, депутат Мособлдумы Линара Самединова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.