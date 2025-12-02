Подмосковные семьи подали более 3,7 тыс заявлений на компенсацию отдыха в 2025 году

Более 3,7 тысячи заявлений на компенсацию отдыха приемных семей подали на региональный портал госуслуг Подмосковья с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут один раз в год получить такую компенсацию. Она распространяется как на приемных детей, так и на родных.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить обязательные документы, включая подтверждение оплаты путевок. При совместной подаче согласие супруга можно оформить онлайн через его личный кабинет на портале. Оплата должна быть произведена со счета приемного родителя.

Услуга доступна в разделе «Семья» — «Опека и попечительство» на портале и предоставляется в течение пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.