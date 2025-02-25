Подмосковные росгвардейцы выезжали 2 200 раз по сигналу «Тревога» за неделю

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 180 мероприятий в Подмосковье. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 1 100 г раждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 1 250 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 142 единицы оружия. Составлено 208 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 44 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнено 30 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.