Подмосковные росгвардейцы принимают участие в Едином дне голосования

Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области, а также члены их семей участвуют в Едином дне голосования, сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы голосуют на избирательных участках с учетом служебной нагрузки, а также используют возможности электронного голосования через портал «Госуслуги», что позволяет дистанционно реализовать свое конституционное право.

Выборы проходят в 28 городских округах Московской области с 6 по 8 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.