Подмосковные росгвардейцы подготовили почти 800 единиц оружия для борьбы с дронами

В Подмосковье сотрудники Росгвардии подготовили к передаче в зону СВО порядка 800 единиц оружия для борьбы с дронами. Стоит отметить, что применение гладкоствольных огнестрельных ружей — наиболее эффективный метод борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.

Главное управление Росгвардии по Московской области организовало передачу оружия, обращенного в собственность РФ, для нужд подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

«Всего более 800 гладкоствольных ружей и карабинов, которые были изъяты или добровольно сданы владельцами, будут доставлены в зону проведения специальной военной операции», — рассказал заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области подполковник полиции Константин Невмержицкий.

В текущем году сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии уже направили в зону проведения СВО более 300 единиц оружия.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.