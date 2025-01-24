Подмосковные производители продуктов смогут представить свой товар в Ташкенте

Подмосковных производителей приглашают принять участие в международной специализированной выставке в Узбекистане UzFood 2025. Основные направления включают производство и переработку продуктов питания, технологии хранения и упаковки, а также новые методы обеспечения качества и безопасности продуктов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие пройдет с 8 по 10 апреля в городе Ташкент.

Выставка UzFood 2025 станет одним из самых важных событий в сфере пищевой промышленности Узбекистана. Ежегодно международная выставка собирает ключевых игроков отрасли: производителей, поставщиков, дистрибьюторов и клиентов из разных стран. Это крупная бизнес-площадка, где помимо выставки предусмотрена насыщенная деловая программа: семинары, мастер-классы и консультации с участием экспертов отрасли.

Компании смогут представить свою продукцию на коллективном стенде региона при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). Со стороны Фонда финансируется аренда площадей, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

Зарегистрироваться для участия можно до 26 января включительно по ссылке: https://exportmo.ru/uzfood2025. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Ольге Матвеевой по телефону: 8 (495) 150-39-41 (доб. 11) или по электронной почте matveeva@exportmo.ru.

Помимо этого, фонд оказывает другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах фонда — на сайте: https://exportmo.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.