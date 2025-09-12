Подмосковные производители могут поучаствовать в международной выставке в Дубае

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области рассматривает возможность организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства региона в международной выставке Gulfood Manufacturing 2025, которая пройдет в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эта инициатива направлена на содействие развитию экспорта и расширению международных контактов российских предприятий в области пищевой промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что Gulfood Manufacturing является одной из ведущих специализированных выставок в регионе Ближнего Востока и стран MENA, посвященная производственным технологиям для пищевой промышленности. В мероприятии ежегодно участвуют более 1.400 компаний со всего мира, которые демонстрируют современное оборудование, инновационные технологии для производства и упаковки продуктов питания и напитков. Участие в этой выставке открывает российским компаниям уникальную возможность повысить эффективность и производительность своего бизнеса, расширить клиентскую базу и выйти на новые рынки.

Главным преимуществом участия является возможность вести бизнес с потребителями и партнерами, стремящимися к интеграции эффективных решений на каждом этапе производственного цикла — начиная с ингредиентов, оборудования и упаковочных решений и заканчивая логистикой, позволяющей быстро доставлять готовую продукцию конечным потребителям. Это мероприятие особенно актуально для предприятий, желающих укрепить свои позиции на рынке Ближнего Востока и стран MENA.

Выставка пройдет с 4 по 6 ноября 2025 года. Для участия необходимо подать заявку через специальную онлайн-форму, доступную по ссылке. Также все заинтересованные могут получить дополнительную информацию и консультацию у ответственного менеджера Фонда — Филиппова Сергея, связавшись по номеру телефона 8 495 150 39 41 (доб. 14) или по электронной почте fsn@exportmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.