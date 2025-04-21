Подмосковные производители картофеля получат поддержку на сумму свыше 104 млн руб

В конце февраля этого года начался прием заявок по субсидированию ряда государственных программ поддержки подмосковных аграриев, включая одно из направлений растениеводства «Поддержка производства картофеля» — прием заявок завершился в марте. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Среди требований к сельхозтоваропроизводителям были представлены следующие параметры: внесение удобрений в объеме, установленном Минсельхозпродом Московской области, использование сортов и гибридов семян сельскохозяйственных культур из Государственного реестра селекционных достижений, а также соответствие сортовых и посевных качеств семян требованиям ГОСТ 33996-2016.

В результате конкурса отобраны хозяйства, которые на дату подачи документов соответствовали требованиям Порядка предоставления субсидии — они получат субсидирование на производство картофеля. Среди аграриев: хозяйства из Дмитрова АО «Агрофирма „Бунятино“ — более 19 млн рублей, АО „Дока-Генные технологии“ — 15,9 млн рублей и ЗАО „Куликово“ — 6,9 млн рублей, АО „Озеры“ из Коломны — 9,8 млн рублей, ООО „СПК им. Ленина“ из Луховиц — 7,1 млн рублей, ООО „Валмикс“ из Талдома — 5,9 млн рублей, ООО „Лесные Дали“ из Егорьевска– 4,3 млн рублей. Субсидии по этой программе также получат хозяйства из Воскресенска, Каширы, Клина, Серпухова и Ступино. В прошлому году региональные аграрии накопали свыше 360 тонн картофеля разных сортов при общей посевной площади 12,6 тыс. га.

Все меры поддержки подмосковных сельхозтоваропроизводителей на 2025 год отражены на интерактивном портале «Календарь мер поддержки», где представлены требования и другие условия получения грантов и субсидий, а также даты проведения отборов и списки необходимых документов.

Так, в начале мая стартует ряд универсальных программ для фермеров, включая грант «Агростартап» — отбор начнется 5 мая и завершится 4 июня, в те же даты пройдет отбор по программе «Субсидия на развитие сельской кооперации».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.