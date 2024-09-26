Подмосковные предприниматели сделают реку Нара чище

Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Светлана Тертышная возглавила координационный совет по разработке программы по сохранению водных объектов при Торгово-промышленной палате Наро-Фоминского городского округа, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

В рамках экологической акции «Живая река» она предложила закрепить за предпринимателями, промышленными предприятиями и общеобразовательными учреждениями городского округа конкретные участки берега реки Нара.

Акция «Живая река» проходит в Наро-Фоминске уже много лет и получила активную поддержку бизнес-актива и администрации городского округа. В 2024 году она уже помогла очистить от мусора более 10 километров реки. Из воды достали около 8-ми кубометров отходов.

«Привлечение к акции широкого круга общественных и коммерческих организаций, позволит привести в порядок территорию реки Нара и повысить уровень экологической безопасности округа. Есть идея приобщить к участию образовательные учреждения Наро-Фоминска, закрепив за ними родники, которые находятся на территории школ. Мы приглашаем поучаствовать в акции всех желающих», — пояснила Тертышная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.