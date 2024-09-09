Подмосковные предприниматели посетили Узбекистан с бизнес-миссией

Предприниматели Московской области посетили Ташкент для участия в многоотраслевой бизнес-миссии. Регион представляли 12 экспортно ориентированных компаний. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

В рамках бизнес-миссии в Русском доме в Ташкенте прошли встречи с потенциальными покупателями российских товаров, а также визиты на предприятия Узбекистана, среди которых ключевые игроки рынка — дистрибьюторы, крупные торговые сети и маркетплейсы. Например, сеть супермаркетов MAGNUM, производитель продуктов для домашних животных Lider Pet Food и сеть магазинов детского питания Kid’s Plate Distribution.

Подмосковье представили 12 компаний. Среди них — производитель детской мебели «ИНКАНТО-А», производитель кормов для животных «Дикей Март», производитель парфюмерии, косметики и бытовой химии «Красота и здоровье», производитель пищевых добавок «Группа компаний Авангард» и другие.

Меры поддержки экспортерам Подмосковья оказывают, в том числе в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России.

Узнать больше о поддержке экспортеров можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.