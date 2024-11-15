Подмосковные предприниматели могут получить онлайн доступ к системе учета алкоголя

На портале госуслуг Московской области запустили новый онлайн-сервис для предпринимателей региона, который позволяет получить доступ в единую государственную информационную систему учета алкогольной продукции (ЕГАИС) в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Новый электронный сервис предназначен для компаний, у которых аннулирована лицензия и или прекращено ее действие. В этом случае можно подать электронное заявление на предоставление доступа в систему ЕГАИС для списания остатков алкогольной продукции и ее возврата поставщикам. Новшество поможет избежать ошибок при заполнении заявления, позволит быстрее получить доступ к системе, сократит время проверки сведений. А благодаря тому, что заявление будет рассматриваться автоматически, снизится нагрузка на сотрудников, которые были ответственны за данное направление работы», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

ЕГАИС — система, которая создана для контроля за производством и продажей алкоголя. Через нее компании обязаны отчитываться о розничной продаже алкогольной продукции. В случае, если лицензия аннулирована, в течение двух месяцев предприниматель имеет право на хранение остатков алкоголя и их возврат поставщику под контролем лицензирующего органа.

Сервис «Предоставление доступа в ЕГАИС» доступен на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Воспользоваться им бесплатно могут юридические лица.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале и заполнить поля электронной формы. После внесения номера лицензии сервис проверит и заполнит данные, которые нужны для получения доступа к системе. Решение о предоставлении доступа также будет сформировано автоматически.

Услуга предоставляется в течение двух рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.