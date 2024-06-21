Подмосковные предприниматели используют сервисы контрольно-надзорной деятельности

Подмосковные предприниматели, принявшие участие в опросах, проводимых бизнес-омбудсменом Московской области Владимиром Головневым, считают полезными для развития бизнеса цифровизацию и профилактические мероприятия в контрольно-надзорной сфере.

«Для создания благоприятных комфортных условий ведения бизнеса и увеличения количества людей, желающих попробовать себя в качестве предпринимателя в регионе делается очень много», — рассказывает Головнев.

По его словам, это меры поддержки, льготы, удобные цифровые сервисы. Для анализа бизнес-климата в Московской области мы регулярно проводим опросы предпринимательского сообщества. Исследования по итогам 2023 года показали, что 90% подмосковных предпринимателей используют цифровые сервисы в своей повседневной работе и отмечают их удобство. Подавляющее большинство (85,8%) считают, что онлайн-инструменты значительно сокращают сроки рассмотрения документов.

Головнев отметил, что положительное мнение предпринимателей об уровне развития цифровизации в сфере контрольно-надзорной деятельности в регионе за год выросло более, чем в четыре раза. Предприниматели в подавляющем большинстве знакомы с понятием «профилактическое мероприятие» в рамках государственного контроля (надзора) и положительно оценивают комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности на Региональном портале государственных услуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.