Подмосковные предприятия стройсферы могут стать участниками выставки в Ташкенте

Предприятия строительной сферы могут при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) посетить международную выставку «Строительство — UzBuild» в Узбекистане. Выставка будет проходить с 25 по 27 февраля 2025 года в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Узбекистанская международная выставка «Строительство — UzBuild» ежегодно собирает более 450 участников из более чем 15 стран мира. На выставке демонстрируются лучшие достижения и опыт производителей строительных материалов, технологий и специализированного оборудования. UzBuild является единственной выставкой в Узбекистане, посвященной строительству и интерьеру, которая имеет статус события, одобренного всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI). Мероприятие проходит при официальной поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан, ассоциации «Узпромстройматериалы» и АО Республиканской специализированной лизинговой компании QurilishMashLizing.

К участию в выставке приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства Московской области. Участие будет организовано в формате группового стенда региона. Все организационные выставочные расходы несет Фонд поддержки ВЭД МО, который действует в рамках содействия развитию экспорта в Подмосковье. Участники группового стенда несут только транспортные и командировочные расходы.

Чтобы зарегистрироваться в качестве участника выставки необходимо оставить заявку на официальном сайте фонда поддержки ВЭД МО. Заявки принимаются до 28 декабря 2024 года. Количество мест ограничено.

Для получения дополнительной информации можно к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону: 8 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте: vsv@exportmo.ru.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает образовательные и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.