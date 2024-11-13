Подмосковные пожарные поделились опытом с иностранными коллегами

В среду огнеборцы Щелкова делились своим опытом с сотрудниками чрезвычайных ведомств международной организации гражданской обороны, которые проходят обучение в академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На базе универсального тренировочного комплекса силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона отработали навыки по тушению пожара и эвакуации людей на объектах с массовым пребыванием, а также методы спасения звена газодымозащитной службы в условиях особой опасности для личного состава.

Наблюдатели — профессиональные спасатели из Азербайджана, Камеруна, Ганны, Малайзии, Кыргызстана, Нигерии, Пакистана, Сенегала, Сербии и Туниса отметили высокий уровень подготовки личного состава пожарно-спасательных подразделений и слаженность действий личного состава.

«Суть метода спасения газодымозащитников, оказавшихся в особой опасности, заключается в расстановке приоритетов. Проведя разведку, руководствуясь алгоритмом поиска и спасения личного состава, ГДЗС определяются наиболее перспективное направление поиска. В данной ситуации основное усилие будет направлено на спасение звена подавшего сигнал бедствия и связь с которым отсутствует», — пояснил руководитель учений, заместитель начальника 37 ПСО, Константин Юрин.

Показанный разработанный алгоритм поиска и спасения звеньев газодымозащитной службы произвел впечатление на представителей иностранных государств.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.