Подмосковные пенсионеры смогут оформить доплаты к пенсии через госуслуги

Благодаря переводу в цифровой формат обратиться за назначением выплаты можно из дома. Новая электронная услуга предоставляется на региональном портале в течение 7 рабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«При этом нет необходимости проходить сверку документов в МФЦ. Все проверки осуществляются ведомством удаленно, и решение направляется в личный кабинет заявителя», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Ежемесячная доплата к пенсии в размере 500 рублей полагается жителям Московской области в возрасте 85 лет и старше, у которых среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Онлайн-услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Для подачи заявления потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Выплата назначается на 12 календарных месяцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.