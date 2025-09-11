Подмосковные педагоги завершили программу повышения квалификации в «Артеке»

С 6 по 9 сентября в международном детском центре «Артек» прошла программа повышения квалификации «Эффективное управление воспитательной деятельностью в организации среднего профессионального образования». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В мероприятии приняли участие управленческие команды колледжей со всей России, в том числе представители Московской области — команды из губернского колледжа и филиала Государственного социально-гуманитарного университета.

По прибытии участники были распределены на четыре отряда, в каждом из которых выбрали капитанов и совместно разработали название и девиз. В рамках образовательной программы были организованы лекции и практические занятия, на которых участники ознакомились с современными методами создания презентаций, а также получили знания о том, как сделать их более яркими и эффективными.

Особое внимание было уделено использованию искусственного интеллекта. Участники узнали о различных онлайн-платформах для генерации текстов, создания аудиодорожек, видео и презентаций с помощью ИИ, что предоставило новые инструменты для их профессиональной деятельности.

На протяжении трех дней участники изучали актуальные темы, включая тайм-менеджмент, проектные матрицы, цифровые технологии, личностно-профессиональное развитие педагогов и взаимодействие с социальными партнерами.

Кульминацией программы стала презентация проектов, в ходе которой проект педагогов Губернского колледжа был признан лучшим.

Программа не только обогатила участников новыми знаниями и навыками, но и способствовала налаживанию связей между коллегами из разных регионов страны для будущих совместных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.