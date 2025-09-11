Подмосковные педагоги приняли участие в юбилейных XX образовательных чтениях ЦФО

С 9 сентября по 11 сентября в Твери прошли XX образовательные чтения Центрального федерального округа на тему «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». В них приняли участие более 350 человек из 18 регионов России, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

От Московской области в мероприятиях приняла участие делегация педагогов, которую возглавили председатель межъепархиального отдела по координации духовно-просветительской, образовательной деятельности Московской митрополии протоиерей Сергий Якимов и заместитель директора Останкинской школы Дмитровского муниицпального округа, кандидат педагогических наук, член Ассоциации педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры» Ольга Чуб.

На тематической секции «Культурно-историческое наследие в образовательном процессе» с докладом на тему: «Издательский проект «Из бездны забвения: братия Лужецкого монастыря после революции» выступил Сергей Сибирев, учитель английского языка, истории, Основ духовно-нравственной культуры народов России Старогородковской школы Одинцовского городского округа.

Учитель музыки Образовательного комплекса № 3 г. Пушкино Наталья Банникова, выступила на секции «Традиционные ценности и мировоззрения современных подростков» с докладом «Процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся 5–11 классов средствами проектной деятельности (обобщение опыта работы)».

Учитель музыки и ОДНКНР Дрезненской школы № 1 г. Орехово-Зуево Вера Демко, приняла участие в работе секции «Православная культура в содержании образования дошкольников и младших школьников, традиции и инновации», выступив с докладом на тему: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа школьного театра «Благовест».

В ведомстве добавили, что на торжественной части церемонии открытия чтений прошло награждение победителей II Межрегионального этапа XX Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» из Тверской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Московской митрополий. Победителем в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» стал педагог из Подмосковья — Сергей Сибирев, учитель английского языка, истории, Основ духовно-нравственной культуры народов России Старогородковской школы Одинцовского городского округа.

