Подмосковные педагоги обменялись опытом со специалистами в области воспитания

В Сергиево-Посадском колледже прошел региональный семинар «Воспитательная деятельность в ПОО: Перезагрузка», который посвящен воспитательной деятельности в профессиональных образовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участниками семинара стали заместители директоров, советники по воспитанию, педагоги-организаторы, социальные педагоги и педагоги-психологи из ПОО Московской области.

С приветственным словом к собравшимся обратились Елена Ряхимова — начальник центра развития профессионального образования КУРО и Галина Носырева — директор Сергиево-Посадского колледжа. В роли спикеров выступили представители Сергиево-Посадского колледжа, они поделились опытом в области воспитания и проектной работы со студентами, рассказали, как сделать процесс воспитания более эффективным и интересным.

В рамках мероприятия были представлены практики формирования коллективной культуры учебной группы, наставничества в профессиональной подготовке будущих специалистов, применения игровых технологий в профилактике безнадзорности и правонарушений, содействия социально-трудовой адаптации студентов, самопознания на литературно-психологических уроках, социального проектирования в области развития патриотизма, волонтерского и добровольческого движения, активизации ресурса личности педагога и многие другие.

Участники семинара отметили важность единства воспитания и обучения, использования современных технологий и методик в воспитательной работе. Они также подчеркнули необходимость создания условий для развития творческих способностей и самореализации студентов. Семинар стал площадкой для обмена опытом и знаниями между педагогами и специалистами в области воспитания. Он позволил участникам получить новые идеи и вдохновение для работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.