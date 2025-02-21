Подмосковные открытки украсили школу в Китае

Учащиеся из Китайской народной республики подготовили выставку с открытками от лобненских школьников. Педагоги надеются на дальнейшее взаимодействие между школами, сообщает пресс-служба администрации округа.

В преддверии китайского нового года учащиеся школы № 9 Лобни подготовили для ребят из Китая яркие открытки с красочными рисунками и теплыми пожеланиями, они были отправлены в Китай.

«В китайской школе устроили целую выставку наших работ! Приятно, что дети с энтузиазмом подошли к этому делу, их творчество стало мостиком дружбы между нашими странами», — прокомментировали учителя школы № 9.

Лобня поддерживает дружеские связи с Китайской народной республикой. Город имеет побратима в КНР — Тайань. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве между учебными заведениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.