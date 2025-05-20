Подмосковные огнеборцы потушили горящий грузовик в округе Истра

Накануне огнеборцы 331-й пожарно-спасательной части территориального управления № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали возгорание грузового автомобиля. Инцидент произошел на автодороге вблизи деревни Онуфриево городского округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Начальник ПСЧ-331 Антон Аверин пояснил, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о возгорании грузовой машины марки Scania.

«На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные ПСЧ-331 и обнаружили, что кабина грузовика уже была охвачена огнем, а сам автомобиль находился на стоянке у дороги. Водитель покинул транспортное средство до прибытия огнеборцев. Кроме того, при тушении кабины произошел взрыв топливного бака. Однако специалисты с помощью пены, подаваемой через пожарный ствол непосредственно в очаги возгорания, успешно ликвидировали пожар», — сказал Антон Аверин.

Он отметил, что благодаря скоординированным действиям и высокому профессионализму пожарных удалось избежать дальнейшего распространения огня и обеспечить безопасность дорожного движения на прилегающей территории.

«К счастью, пострадавших нет», — заключил Аверин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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