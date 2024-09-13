Подмосковные офисы МФЦ с начала года оказали порядка 2,8 млн услуг

Во вторую субботу сентября в Подмосковье отмечается день открытия первого МФЦ. Так, за 8 месяцев 2024 года в офисах МФЦ жителями получено порядка 2,8 миллиона услуг, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как напомнил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, первый офис МФЦ был открыт в сентябре 2009 года в Балашихе. И сразу вызвал со стороны населения интерес.

«Совсем скоро стало понятно, что такой формат взаимодействия с заявителями и органами власти — удобен и пользуется со стороны жителей спросом. И спустя время офисы появились в каждом городском округе Московской области. Сегодня в регионе функционируют 244 МФЦ, включая территориальные подразделения, где оказывается 174 вида услуг», — сказал Брынцалов.

Парламентарий отметил наиболее востребованные услуги, которыми граждане воспользовались за последний месяц: «Кадастровый учет и регистрация права», «Регистрация в ЕСИА» и «Регистрационный учет граждан РФ».

Главный успех МФЦ, как подытожил спикер регионального парламента, дело рук неравнодушных специалистов, которые с утра и до вечера включаются в проблемы граждан и стараются решить даже самые сложные вопросы. Сегодня коллектив центров «Мои Документы» не остался в стороне и подключился к сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области, которые вынуждены были покинуть свои дома.

«Очень важную и нужную миссию возложили на себя сотрудники МФЦ. Работая каждый день с обращениями граждан, они привыкли включаться в любую ситуацию и помогать, используя имеющиеся ресурсы. Сегодня сбор гуманитарной помощи жителям Курска ведется в МФЦ в тринадцати городских округах Московской области. Собирают газовые горелки, бытовую технику, питьевую воду, медикаменты, предметы первой необходимости, продукты, товары личной гигиены, одежду, канцелярские принадлежности», — уточнил Брынцалов.

В завершении председатель Мособлдумы поздравил сотрудников МФЦ с праздником — в Московской области их работает свыше 7 тысяч специалистов, каждый из которых — настоящий профессионал своего дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.