Подмосковные НКО могут получить субсидии от МЧС на безопасность

Социально ориентированные некоммерческие организации Московской области приглашаются к участию в конкурсе на предоставление субсидий. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Средства выделяются из федерального бюджета для поддержки НКО, деятельность которых связана с защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечением пожарной безопасности, а также безопасностью людей на водных объектах.

Ежегодно МЧС России оказывает таким объединениям государственную поддержку.

Отбор проводится в электронной форме через портал предоставления мер финансовой господдержки. Прием заявок будет осуществляться в период со 2 по 16 февраля включительно.

Подробная информация об условиях конкурса, правилах оформления документов и требованиях к претендентам доступна в разделе «Субсидии и гранты от государства», а также на официальном сайте МЧС России.