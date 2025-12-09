Подмосковные музеи открыли новые выставки и фестивали зимой 2024–2025 года

Фото - © Выставка «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй» в музее «Новый Иерусалим» Истры/Медиасток.рф

Зимой 2024–2025 года в музеях Подмосковья проходят уникальные выставки и фестивали, посвященные живописи, декоративно-прикладному искусству и современному творчеству, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

В музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра открылась выставка «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй». Экспозиция приурочена к 230-летию Федоскинского промысла и включает около 300 произведений лаковой миниатюры от более 50 известных художников. Выставка будет работать до 24 мая 2026 года.

В Звенигородском музее-заповеднике с 4 декабря представлена выставка «Рерих. В поисках “небесного Звенигорода”», где экспонируются 40 полотен Николая Рериха из коллекции Русского музея. Посетители смогут увидеть знаменитые работы художника и ознакомиться с его дневниковыми записями. Экспозиция открыта до 24 мая 2026 года.

В музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове с 17 декабря по 4 июня проходит выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа», где представлены 24 этюда Исаака Левитана из различных собраний. В «Новом Иерусалиме» с 23 декабря стартует выставка «Саврасов и тишина», посвященная 195-летию художника, с работами Саврасова и других мастеров.

В Зарайске с 17 ноября по 9 января проходит фестиваль современного искусства «Перезагрузка». В арт-пространстве «ЦЕХЪ» и Доме Мачтета представлены работы более 20 художников, а также проходят лекции и мастер-классы.

В Серпуховском историко-художественном музее до 11 января работает выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», где собрано более 70 полотен известных художников XIX–XX веков из ведущих музеев страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.