Подмосковные молодогвардейцы подвели итоги работы в 2024 году на XVII Конференции регионального отделения

В Балашихе состоялся 2-й этап XVII Конференции регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». На ней руководители местных штабов и активисты со всей Московской области подвели итоги деятельности отделения в 2024 году и наметили план работы на текущий год. Об этом сообщила пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России».

«Молодая Гвардия» — крупнейшая молодежная организация России, а ее подмосковное отделение является одним из самых лучших и многочисленных в стране. В настоящий момент региональный МГЕР насчитывает порядка 12 тысяч активистов старше 14 лет.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, молодогвардейцы принимают участие во всех сферах общественной жизни страны: волонтерской, политической, культурной.

«На протяжении всего времени своего существования представители „Молодой Гвардии“ находятся на переднем крае борьбы с теми вызовами, которые выпадают на долю нашего государства. Так было в пандемию, когда наши парни и девочки дежурили в госпиталях, развозили продукты питания и товары первой необходимости гражданам из группы риска. Высоко проявили себя активисты МГЕР и при ликвидации последствий коммунальных аварий зимой прошлого года, а также помогая пострадавшим во время ужасного террористического акта в Крокус Сити Холл», — рассказал Брынцалов.

Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России»

Он также подчеркнул, что «главный вызов, в условиях которого живет страна сегодня, конечно, СВО. Здесь Молодая Гвардия тоже не остается в стороне. По зову сердца ребята регулярно участвуют в гуманитарных миссиях в воссоединенных с Россией регионах. Более 223 ребят в составе волонтерских отрядах работали в гуманитарных центрах и помогали врачам в госпиталях. Молодогвардейцы принимают участие в восстановлении освобожденных городов, оказывают адресную помощь мирному населению».

Представители МГЕР регулярно организуют сбор и доставку гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей четырех новых регионов. В частности, партии груза направляются в ГРОМ «Каскад», 10-й танковый полк, 1-й армейский корпус ДНР, батальон «Эспаньола» и Докучаевскую школу-интернат. За все время молодогвардейцы доставили более 100 тонн помощи. Для подготовки гуманитарных грузов молодогвардейцы ведут систематическую работу в волонтерских мастерских тактических изделий.

В 2024 году 8 молодогвардейцев заключили контракты о прохождении добровольной службы в зоне Специальной военной операции с батальоном аэроразведки «ГРОМ „Каскад“.

Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России»

Руководитель центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин поделился, что на 2025 год у МГЕРа большое количество планов и задач, но тема помощи и поддержки защитников и их семей, по-прежнему, останется приоритетной.

«Президент России Владимир Путин объявил 2025 год — Годом защитника Отечества. И для нас это обозначает, что мы будем продолжать работать в этом направлении и дальше. Кроме того, в Подмосковье сейчас разрабатывается отдельный проект, направленный на социализацию тех, кто вернулся с фронта, продолжит свою работу „Наставник Z“», — сказал Амелин.

В рамках XVII Конференции также прошла ротация кадров Гвардии. Как отметил заместитель председателя Комитета по молодежной политике Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Толмачев, это было необходимо и важно, потому что в 2024 году многие ребята поменяли свой статус, а на их места пришли новые активные кадры.

Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России»

«За прошедший год были те, кто избрался в депутаты, кто стал руководителями исполкомов, ну, а кто-то ушел работать в исполнительную власть и другие институты. Это всегда огромная радость и успех — молодежь растет и самореализуются, а на их место приходят молодые неравнодушные ребята. Заряженные успехами старших товарищей они готовы работать на благо родного региона и страны, помогать тем, кто ждет помощи», — резюмировал Толмачев.

Помимо этого, в рамках мероприятия «Молодая Гвардия» подписала соглашения о сотрудничестве с региональным филиалом фонда «Защитники отечества» и «Центром занятости населения Московской области».

«Прошедший год доказал, что „Молодая Гвардия“ продолжает следовать своему принципу — приходить на помощь тем, кто в ней нуждается. В 2024 году активистами проведено более 2500 мероприятий. При поддержке „Молодой Гвардии“ прошли патриотический недельный лагерь „СВОи люди“ в Ржевской области, Форум юных героев, акции „Свеча памяти“. Молодогвардейцы организовали экскурсии по местам боевой славы „Путем Победы“, танцевальные массовые флешмобы „Вальс Победы“ и туристические маршруты, посвященные Дню Космонавтики. В наступившем году мы продолжим поддержку незащищенных слоев населения, патриотическую и гуманитарную работу, а также реализуем проекты, направленные на улучшение жизни россиян», — заключила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.