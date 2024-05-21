Подмосковные лидеры приложения «ВВЕРХ» поучаствовали в мероприятиях ко Дню полного освобождения Мариуполя

20 мая 2022 после 86 дней боев Мариуполь был полностью освобожден от украинских националистов, и активисты «ВВЕРХ» из 15 регионов России совместно с партийцами организовали серию памятных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Лидеры мобильного приложения организовали автопробег Таганрог — Мариуполь, посетили «Памятник бабушке Ане», мемориал Воинам-освободителям Донбасса с последующим возложением цветов и минутой молчания. Кроме того, совместно с бойцами, принимавшими участие в освобождении Мариуполя, они развернули 100-метровый флаг России на главной площади Свободы.

В городе-побратиме Мариуполя — Санкт-Петербурге активисты «ВВЕРХ» также развернули флаг России.

«Освобождение Мариуполя остается одним из ключевых событий в истории современной России: символом национальной гордости и достоинства в борьбе с неонацизмом. И мы показали, что вся страна отмечает эту Победу», — сказал член генсовета «Единой России», замруководителя проекта «Мобильное приложение „Вверх“ Анатолий Лобов.

Во вторую годовщину освобождения Мариуполя лидеры приложения «ВВЕРХ» из Московской области также приняли участие в масштабных акциях. По словам регионального координатора проекта «ВВЕРХ», члена регионального совета сторонников «Единой России» в Подмосковье Ярослава Скрипниченко, для жителей освобожденного города этот день — настоящий праздник.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Каждый, кто сегодня принимал участие в памятных мероприятиях, лично прочувствовал радость и отклик мариупольцов. Проводя все эти мероприятия, мы встречали большое количество жителей, детей, стариков, которые искренне радовались и приветствовали нас. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Мариуполь может снова с гордостью чтить память своих предков, погибших во Второй Мировой войне, разговаривать на русском языке и развиваться дальше вместе с Россией», — заявил Скрипниченко.

Мобильное приложение «ВВЕРХ» позволяет партии «Единая Россия» эффективно работать с гражданами, привлекать к общественной деятельности неравнодушных и активных людей, которым в дальнейшем можно доверить значимые проекты. Платформа предоставляет депутатам возможность эффективно и быстро реагировать на обращения граждан, реализовывать полезные инициативы и приглашать единомышленников в волонтерские проекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.

«В преддверии Нового года для семей участников СВО запланированы праздничные мероприятия. Так, 22 декабря в „Крокусе“ состоится елка для детей 5-14 лет. Для ребят мы подготовили подарки. Надеюсь, что детям все понравится. Мы стараемся быть на связи с каждой семьей и помогать всем, чем можем», — сказал губернатор.