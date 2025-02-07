Подмосковные лесничие убрали навал мусора в лесу

Сотрудники лесной охраны Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» в ходе патрулирования земель лесного фонда обнаружили в квартале 61 Кривандинского участкового лесничества рядом с деревней Мелиховская навал бытового мусора. Они организовали субботник, во время которого привели территорию в порядок, собрав почти 1 кубометр твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Несанкционированные свалки вдоль опушек леса, примыкающих к лесным дорогам, — это, к сожалению, почти привычная часть окружающего пейзажа. Недобросовестные граждане не утруждают себя поиском мусорных контейнеров. Мы призываем всех соблюдать элементарные требования Правил санитарной безопасности в лесах. Необходимо помнить, что за их нарушение предусмотрена административная ответственность» — отметил старший участковый лесничий Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» Денис Беляев.

За нарушение правил санитарной безопасности в лесах по ст. 8.31 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — до пятисот тысяч рублей.

Кроме того, помимо штрафов статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.