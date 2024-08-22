Подмосковные лесничие привели в порядок шлагбаум и лесную дорогу в Раменском

Сотрудники Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» произвели работы по ремонту шлагбаума и расчистке лесной дороги от поваленных деревьев вблизи деревни Полушкино Раменского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Лесничим в Малаховском участковом лесничестве были произведены технические работы по ремонту шлагбаума, ограничивающего въезд автомобилей в лесной массив, а также по обращению местных жителей была расчищена лесная дорога, на которой находились поваленные деревья.

Лесничие ежедневно следят за состоянием установленных ограждений, проверяют их, при необходимости ремонтируют, а также всегда реагируют на обращения граждан, так как важно привести в порядок лесные участки, особенно вдоль тропинок, где местные жители любят прогуливаться.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.