Подмосковные лесничие наградили учителей из Егорьевска

Для вручения благодарности от Московской областной думы в Егорьевский филиал ГКУ МО «Мособллес» были приглашены учитель биологии МБОУ СОШ № 8 г. о. Егорьевск Елена Копытина вместе с подопечными из школьного лесничества «Зеленая зона». Благодарственное письмо «За большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и высокий профессионализм в работе» педагог получила из рук директора Егорьевского филиала Валерия Викулова, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В дружеской атмосфере гости из школы № 8 и работники лесничества обсудили участие юннатов «Зеленой зоны» в XI Слете школьных лесничеств. Школьники поделились своими эмоциями от участия в Слете и рассказали о планах на будущий год.

Также благодарственным письмом от Московской областной думы «За добросовестный труд и высокий профессионализм в работе» была награждена Нина Федорович, которая долгое время являлась наставником школьного лесничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.