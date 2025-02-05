Подмосковные КПО получили более 1 млн тонн полезного технического грунта в 2024 году

В Подмосковье в 2024 году на компостирование направлено 1,8 млн тонн органических отходов из которых получено порядка 1 млн тонн технического грунта, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Компостирование — это технология, которая подразумевает ускорение естественного процесса расщепления органического сырья с целью получения полезного продукта — техногрунта.

Техногрунт используется в:

строительстве и рекультивации дорожного покрытия;

пересыпке промежуточных изолирующих слоев на КПО;

экспериментальной посадке растений.

На территории Подмосковья работает 11 комплексов по переработке отходов. Все они автоматизированы и оснащены новейшим оборудованием. Наша цель — создать условия, при которых не будет возникать запахов и загрязнения почвы. Сейчас отбирается более 40 компонентов вторсырья — макулатура, стеклянная тара, металл и другие. Безусловно, все технологические процессы на комплексах необходимо продолжать совершенствовать, а также стараться создавать более безопасные и благоприятные условия, в том числе и для сотрудников таких предприятий», — сказал Владислав Мурашов.

Ранее на территории комплекса по переработке отходов «Нева» прошел аграрный эксперимент. В специально оборудованной экспериментальной теплице в техногрунт были высажены саженцы лаванды, манго и маракуйи.

На КПО «Восток» оборудованы грядки с техногрунтом, на которых специалисты комплекса выращивают кабачки и другие растения.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.