Подмосковные компании улучшают сервисы своих интернет-магазинов

Интернет-пространство давно стало основным местом встречи бизнеса и клиентов, поэтому первые постоянно стремятся сделать функционалы онлайн-магазинов еще эффективнее. На что делают упор и какие новые функции внедряют, рассказал производитель масел «Газпромнефть — смазочные материалы», завод которого расположен во Фрязине.

Основные цели — ускорение обработки заказов и сокращение сроков доставки. Для этого компании стремятся полностью исключать «человеческий фактор» и автоматизировать систему проверки онлайн-заказов. Также компании учатся грамотнее управлять своими ресурсами и запасами продукции. Для этого идет подключение новых складов по всей России.

«Газпромнефть-СМ», проведя ряд маркетинговых исследований, выявила такие потребности для совершенствования функционала интернет-магазина. В свои сервисы компания уже их внедрила.

«Своевременная доставка смазочных материалов напрямую влияет на эффективность технического обслуживания, а оно — на производительность и качество продукции. Это актуально и для промышленных гигантов, и для малого бизнеса. Мы осознаем масштабы своей ответственности перед партнерами и постоянно стремимся делать наши взаимоотношения еще комфортнее, продуктивнее и выгоднее», — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.