сегодня в 14:54

Подмосковные коммунальщики наняли охрану с антидроновыми ружьями и огнестрелами

В подмосковном Зеленограде коммунальная компания «Жилищник» наняла охрану, которая вооружена антидроновыми ружьями, карабинами «Сайга» и детекторами для БПЛА. Секьюрити будут охранять нежилые помещения и стоянки, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на портал госзакупок.

Стоимость контракта по найму охранников — более 2 000 000 рублей. Исполнителю предстоит охранять склады и стоянки коммунальной техники на общей площади 16,3 тысячи квадратных метров.

Согласно контракту, на каждом посту у охранников также должны быть резиновые палки, наручники, аптечки, фонарики и зеркала для досмотра днища автомобиля.

Секьюрити также необходимо знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях — пожаре, захвате заложников, проникновении посторонних на территорию, теракте, аварии или обнаружении взрывного устройства.