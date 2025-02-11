Подмосковные кадеты победили на Всероссийском образовательном форуме

В Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский образовательный форум «Молодые интеллектуалы России». Кадеты Радумльского лицея-интерната имени Василия Татищева из Солнечногорска заняли первое место в общем зачете, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках форума Солнечногорские кадеты прошли Олимпиады на высоком уровне и подготовили 20 научно-исследовательских проекта, которые охватывают различные области знаний: от физики до истории и литературы.

«Учащиеся лицея обошли соперников из других регионов, заняв призовые места в нескольких дисциплинах. Их успехи были высоко оценены экспертами и представителями университетов», — рассказал директор Радумльского лицея-интерната имени Василия Татищева Владимир Красин.

Кадеты приняли участие в мастер-классах, дискуссиях и экскурсиях. Также они получили опыт общения с учеными и преподавателями ведущих университетов Санкт-Петербурга.

«Их победа на Всероссийском образовательном форуме — это результат упорного труда, таланта и стремления к знаниям. Мы гордимся достижениями наших юных интеллектуалов и желаем им дальнейших успехов», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

По итогам форума некоторые проекты ребят получили рекомендацию к публикации в научном альманахе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.