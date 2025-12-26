Подмосковные ИИ-проекты победили на конкурсе «Проектный Олимп 2025»

Проекты министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области с использованием искусственного интеллекта заняли первое место в номинации «Лучшие проекты с использованием ИИ» на конкурсе «Проектный Олимп 2025», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Аналитическом центре при правительстве Российской Федерации подвели итоги конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп 2025». Первое место в номинации «Лучшие проекты с использованием ИИ» присудили министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Среди отмеченных проектов — система контроля остановок, где искусственный интеллект через камеры «Безопасного региона» отслеживает очереди и мусор, автоматически передавая информацию ответственным сотрудникам. Еще один проект — робот «Добродел», который с помощью ИИ распознает обращения граждан, определяет их категорию и направляет в соответствующий блок для решения. Кроме того, ИИ внедрен в систему распознавания документов на региональном портале госуслуг: он анализирует прикрепленные файлы, отмечает корректные и указывает на ошибки.

Финалистом конкурса также стала подмосковная ИТ-компания «Максимум» с проектами «Чистая территория», «Контроль запаркованности» и «Контроль питания». В номинации «Лучшие практики организации региональных центров оптимизации» диплом финалиста получил ГКУ МО «Центр компетенций госуправления».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.