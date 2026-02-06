Подмосковные и белорусские лесоводы обсудили цифровизацию и охрану лесов

В Мособлкомлесе 5 февраля прошла рабочая встреча лесоводов Подмосковья и Беларуси, где обсудили внедрение цифровых технологий и обмен опытом в сфере лесного хозяйства, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Мособлкомлесе состоялась встреча представителей комитета лесного хозяйства Московской области и делегации Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь во главе с генеральным директором «Белгослес» Виталием Бондаревичем. Мероприятие прошло в рамках заседания российско-белорусской рабочей группы по лесному хозяйству.

Участники обсудили вопросы углубления сотрудничества, обмена опытом в цифровизации отрасли, внедрения дистанционного зондирования земли и совершенствования системы лесоустройства. Председатель комитета Алексей Ларькин рассказал о результатах работы ведомства в 2025 году и планах по дальнейшему внедрению цифровых технологий и механизации.

Особое внимание уделили проекту «Цифровой сторож», который использует видеоконтроль для раннего обнаружения лесных пожаров и дистанционного мониторинга лесопожарных станций. Это позволило оптимизировать трудозатраты и повысить эффективность работы специалистов.

Белорусская делегация посетила учреждение «Мособллес», где ознакомилась с работой региональной диспетчерской службы и программными продуктами АИС «ЛПО» и «Отвод». Эти системы ускоряют подготовку и согласование документов для санитарно-оздоровительных мероприятий в лесу.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем обмене лучшими практиками и совместной реализации проектов по устойчивому управлению лесами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.