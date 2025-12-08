Подмосковные фабрики выпустили более 430 тысяч тонн кондитерских изделий в 2024 году

Производители Московской области за 10 месяцев 2024 года изготовили 437,3 тысячи тонн кондитерских изделий, что составляет более 13% российского рынка, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На полках магазинов Московской области появились новогодние подарочные наборы от местных производителей, включая шоколад, конфеты, суфле и мармелад. В регионе работают 107 кондитерских фабрик, среди которых крупнейшие — «Конфаэль Коллекция» в Красногорске, «ПОБЕДА» в Егорьевске и «Волшебница» в Люберцах.

Ассортимент подмосковных предприятий включает как традиционные сладости, так и продукты без сахара — например, шоколад со стевией или протеином. Для детей подготовлены тематические фигурки символа 2026 года и зимних персонажей, а также шоколадные раскраски.

В ноябре спрос на кондитерские изделия в Подмосковье вырос: жители приобрели более 3,6 тысячи тонн конфет, что на 17 тонн больше, чем в октябре. Региональные производители обеспечивают стабильные поставки и выпускают лимитированные праздничные коллекции. Модернизация производственных линий и расширение мощностей способствуют сохранению лидирующих позиций области в отрасли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.