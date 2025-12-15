Подмосковные энергетики завершили работы по повышению качества электроснабжения

Министерство энергетики Московской области четвертый год осуществляет программу по повышению надежности электроснабжения потребителей. За это время качество поступающего ресурса улучшилось благодаря регулярным капитальным ремонтам и реконструкциям оборудования. С начала текущего года специалисты «Мособлэнерго» провели работы на 331 объекте энергетики Подмосковья в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В работе энергокомплекса Подмосковья надежность сетей и внедрение новых решений играют ключевую роль. Наша задача сейчас — улучшать качество поставляемой электроэнергии и минимизировать технологические сбои на сетях. Объемы работ в рамках программы растут с каждым годом. Так, с 2021 года энергетики провели работы на более чем 1,5 тыс. объектов», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

С начала года энергетики провели капитальный ремонт более 63 километров линий электропередачи и работы по строительству и реконструкции более 90 километров ЛЭП напряжением 0,4–10 кВ. Также работники компании провели капремонт и замену оборудования в 67 трансформаторных подстанциях, также строительство и реконструкцию 99 ТП и РП. На 100% выполнена программа по расчистке охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Работы по программе повышения надежности завершены на 100% в 21 городском и муниципальном округах: в г. о. Дзержинский, Домодедово, Богородский, Дубна, Кашира, Клин, Коломна, Лыткарино, Мытищи, Реутов, Солнечногорск, Сергиево-Посадский, а также в м. о. Егорьевск и Истра и других. Всего в этом году работы по указанной программе проводились в 35 городских и муниципальных округах региона.

Всего с начала 2025 года в соответствии с программой повышения надежности «Мособлэнерго» было запланировано провести работы по ремонту, реконструкции и строительству 331 объекта электросетевого хозяйства. Всего было запланировано заменить почти 65 километров проводов линий электропередачи, выполнить капитальный ремонт оборудования в 67 подстанциях, реконструировать и построить более 100 километров ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 109 подстанций и распределительных пунктов. Также была запланирована расчистка от древесно-кустарниковой растительности почти 8,5 га охранных зон вдоль ЛЭП.

Работы в рамках программы проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей по поводу качества электроснабжения. Задача компании — повышение стабильности подачи электроэнергии и снижение риска технологических нарушений в сетях. Работы проводятся наряду с другими ежегодными производственными программами компании.

По вопросам нарушения электроснабжения и качеству электроэнергии необходимо обращаться по телефону горячей линии «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.